Büyükşehirden ‘Çat kapı’ ziyaret

Akhisar ilçesi Kızlaralanı Mahallesinde yürütülen çalışmaya Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu da eşlik etti. Büyükşehir Belediyesi’nin mahallelerinde yürütülen çalışmalardan övgüyle bahseden vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

Manisa’nın 17 ilçesi bin 88 mahallesini adım adım gezerek vatandaşların nabzını yoklayan Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı sosyal doku ekibinin bu kez durağı Akhisar ilçesine bağlı Kızlaralanı Mahallesi oldu. Sosyal doku ekibinin mahallede yürüttüğü çalışmalarda Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu ve Kızlaralanı Mahalle Muhtarı Muzaffer Akçay eşlik etti.

Mahalle sakinlerini tek tek ziyaret eden Ustamehmetoğlu ve sosyal doku ekibi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını iletti. Manisalı vatandaşların görüş ve önerilerini önemsediklerini belirten Ustamehmetoğlu,”Bu doğrultuda vatandaşlarımızın kapılarını çalıyoruz. Yapılan tespitler doğrultusunda hizmet planlamamızı yapıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin sürpriz ziyaretleri karşısında mutluluğunu dile getiren vatandaşlar ise, ”Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün mahallemizde yaptığı alt ve süt yapı hizmetlerinden çok memnunuz. Bir de bunun üzerine sizlerin gelip bizlerin talep ve görüşlerini dinlemesi bizleri mutlu etti” ifadeleriyle memnuniyetlerini dile getirdi.

Mahallede yaşanan olumlu değişime dikkat çeken vatandaşlar artık Kızlaralanı Mahallesi’nin dışarıya göç vermediğini ve bunda Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı hizmetlerin büyük pay oynadığını belirtti.

Kızlaralanı Mahallesi’ne yapılan hizmetlerden övgüyle bahseden Mahalle Muhtarı Muzaffer Akçay ise, ”Cengiz başkanımıza teşekkür az gelir. Yapılan hizmetten mahalle sakinlerimiz çok memnun. Alt ve üst yapımız tamamlandı. Cengiz Başkanımızdan Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Ustamehmetoğlu ve sosyal doku ekibi Kızlaralanı Mahallesi’nde yürüttükleri çalışmalar sırasında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’den övgüyle bahseden ve geçtiğimiz aylarda kendisine çiçek yollayan Ayşe Acar’ı da ziyaret etti. İçten konuşmasıyla Başkan Ergün’e mesajını ileten Acar, “Mahallemize yapılan hizmetler için çok teşekkür ederim. Allah uzun ömür versin” şeklinde konuştu.