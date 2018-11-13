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Büyükşehir'den Gördesli üreticilere destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Gördes’in Fundacık Mahallesi’ne bir adet hayvan içme suyu göleti yapılarak çiftçi ve üreticilerin kullanımına sunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Gördes'in Fundacık Mahallesi'ne bir adet hayvan içme suyu göleti yapılarak çiftçi ve üreticilerin kullanımına sunuldu.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, üreticilerin gelirlerine katkı sağlamak adına yaptığı desteklere tüm ilçelerde devam ediyor. 17 ilçede sürdürülen çalışmalarda üreticilerin yanında yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, ekonominin canlanması adına yaptığı çalışmaları üreticilerin hizmetine sunuyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Gördes ilçesi Fundacık Mahallesi'ne bir adet hayvan içme suyu göleti yapımını tamamlayarak üreticilerin hizmetine sundu. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bircan Gençoğlu, 17 ilçede sürdürülen çalışmaların aynı hızda devam edeceğini belirterek, üreticilerin yararına olan çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

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