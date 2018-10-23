Büyükşehirden kampüse yakışır yol

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün girişimleriyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere Muradiye Mahallesi ve civar mahalleler tarafından yoğun olarak kullanılan yolda başlatılan düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Bir zamanlar tek şeritli ve oldukça güvensiz olan, özellikle Manisa Celal Bayar Üniversitesinin Muradiye'de bulunan Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü'ne gidecek öğrenciler için çileye dönüşen yaklaşık 5 kilometrelik kampüs yolu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün devreye girmesiyle baştan aşağı yenilendi, güvenli ve modern bir yol haline geldi. Geçtiğimiz günlerde aydınlatma direklerinin de montajı ve aktif hale getirilmesiyle birlikte MCBÜ Muradiye Kampüs Yolu, sıfır kilometre bir görünüm kazandı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hem prestij kazanan, hem de ışıl ışıl bir görünüme kavuşan Muradiye kampüs yolunda ilk olarak yağmur suyu, doğalgaz ve elektrik hatlarıyla ilgili alt yapı çalışmalarının yapıldığını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Önce cadde düzenlemesi, ardından ise aydınlatma çalışmasıyla bölgenin çehresi değişti. Bu yol bütün Yuntdağı'na giden ana arter. Bu bulvar bölgeyi kalkındırabilecek en güzel hizmetlerden bir tanesi. Hem gündüzüyle hem de gecesiyle vatandaşlarımızın beğeneceği bir proje oldu. Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsünde görev yapan öğretim görevlilerine, eğitim gören öğrencilerimize ve bölgede yaşayan tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yolun kazasız belasız, güle güle kullanılmasını diliyorum” dedi.