Büyükşehirden Selendi’ye altyapı yatırımı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 17 ilçe merkezi ve mahallelerinde sağlıklı altyapılar inşa etmeye devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı; Selendi ilçe merkezinde yer alan Ekrem Çimen, Şehit Yaşar Öz, Şehit Savcı Ethem Ekim, Park, Atatürk, Yavuz Sultan Selim, Tevfik Uğur caddelerine 4 kilometrelik yağmur suyu, 11 kilometrelik kanalizasyon ve 10 kilometrelik içme suyu hattı yapım işi için yüklenici firmaya yer teslimini gerçekleştirdi. MASKİ, 4 buçuk milyon TL yatırım ileilçe merkezine toplamda 25 kilometrelik altyapı ağı inşa edecek.

Yapım işi kısa süre içerisinde başlayacak

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Selendi ilçe merkezi için hazırlanan projenin yüklenici firmaya yer teslimini yaptıklarını ifade ederek çalışmaların kısa süre içerisinde başlayacağını söyledi. Aslay, Selendi ilçe merkezinde özellikle geçtiğimiz Temmuz ayında yaşanan su baskınlarının yapılacak çalışma ile son bulacağını sözlerine ekleyerek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün’ün liderliğinde Manisa’nın 17 ilçesine dev hizmetler götürmeye devam edeceklerini vurguladı.