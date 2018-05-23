Büyükşehirden Selendi’ye bir sosyal alan daha

İlçenin Atatürk Bulvar girişinde bulunan eski belediye binasının ve dükkanların bulunduğu yaklaşık bin 200 metrekarelik alan üzerinde vatandaşların vakit geçirebilecekleri bir sosyal alan oluşturulacak. Proje tamamlandı ve yakın zamanda uygulama aşamasına geçilecek.

Selendi ilçesinin yaşanılabilir bir kent haline gelmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren ve ilçede devam ettirdiği çalışmaların yanı sıra, projeler üretmeye devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, önemli bir projeyi daha ilçeye kazandıracak. Bu kapsamda, Atatürk Bulvarı girişinde bulunan eski belediye binasının ve dükkanların bulunduğu yaklaşık bin 200 metrekarelik alan üzerinde, yeşil alanlar, oturma alanları ve aydınlatmalar ile halkın oturup dinlenebileceği ve keyifli zaman geçirebileceği bir sosyal alan kazandırılacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen proje tamamlandı. Selendi’ye güzel hizmetlerin hız kesmeden devam ettiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Selendi ilçemize kültürel ve sosyal anlamda katkı sağlayabilecek, vatandaşların zamanlarını keyifli bir şekilde geçireceği alanlar oluşturmak amacıyla bir projeye daha imza attık. Yakın zamanda çalışmalar başlayacak ve ilçenin çehresini değiştirecek bir hizmeti ilçemize kazandıracağız” dedi.