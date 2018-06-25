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25 Haziran 2018 14:54

Büyükşehirden sokak hayvanları için su kapları

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci ilçesinde sokak hayvanlarının susuz kalmaması için ilçenin belirli noktalarına toplam bin adet kap konuşlandırdı.

Büyükşehirden sokak hayvanları için su kapları

25 Haziran 2018 14:54

Çalışmalar, Demircili vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.


Şehirde yaşayan tüm canlıları düşünerek çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmadı. İl genelinde sokak hayvanlarının bakımı, rehabilitasyonu ve tedavisi için önemli hizmetler yürüten Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Demirci ilçesinde sokak hayvanlarının susuz kalmaması için ilçenin belirli noktalarına toplam bin adet kap konuşlandırdı. Çalışmalar, Demircili vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak canlı yaşamının devamı için çalışmalar yürüttüklerini belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, il genelinde su kabı dağıtma çalışmalarının süreceğini söyledi.




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