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27 Aralık 2016 17:14

Büyükşehir’den Türkmenistan’a "Mesir" daveti

Büyükşehir’den Türkmenistan’a

27 Aralık 2016 17:14

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu ve Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, 2017 yılında 477’inci kez düzenlenecek olan Manisa Mesir Macunu Festivali öncesinde Türkmenistan Büyükelçiliği’ne ziyarette bulundu. Manisa heyeti başkatip Murat Akmamedov ile görüşerek, Türkmenistan’ı festivale davet etti.
18-23 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan 477’inci Uluslararası Manisa Mesir Festivali öncesinde, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ile birlikte Türkmenistan Büyükelçiliği’ne ziyarette bulundu. Başkatip Murat Akmamedov ile görüşen heyet Türkmenistan’ı festivale davet etti. Başkatip Murat Akmamedov’a Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten ve daha önceki yıllarda gerçekleştirilen festivaller hakkında bilgilendiren Aksoy ve Ustamehmetoğlu festivalin her yıl olduğu gibi 2017 yılında da renkli geçeceğini belirtti.

Türkmenistan’dan sıcak karşılama
Davetten duydukları memnuniyeti ifade eden Türkmenistan Büyükelçiliği Başkatibi Murat Akmamedov, Manisa heyetinin kendilerini ziyaret etmesinden onur duyduklarını söyledi. Festival hakkında bilgi sahibi olduklarını ve katılmayı çok istediklerini dile getiren Akmamedov, Manisa’nın ülkelerine gösterdiği ilgiden de memnun olduklarını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Türkmenistan’ın festivalde onur konuğu olması için görüşmelerin devam ettiğini belirtti.



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