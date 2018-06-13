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13 Haziran 2018 12:19

Büyükşehir’den ücretsiz ring hizmeti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisalıların yakınlarının kabirlerini ziyaret edebilmeleri için bu yıl da Kırtık Mezarlığında ücretsiz ring seferleri düzenleyecek.

Büyükşehir’den ücretsiz ring hizmeti

13 Haziran 2018 12:19

Arife günü ve bayramın 1. günü gerçekleştirilecek olan ücretsiz ring seferleri merkezde 2 ayrı güzergahta gerçekleştirilecek. İlçelerde ise ilçe merkezlerinden kabristanlara vatandaşlar ücretsiz taşınacak.


Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl bayram arifesinde ve bayramın 1. günü düzenlediği ücretsiz ring seferleri bu yıl da yapılacak. Ücretsiz ring seferi il merkezinde 2 ayrı güzergâh halinde Kırtık Mezarlığı’nda gerçekleştirilecekken ilçe merkezlerinde de vatandaşlar kabristanlara ücretsiz taşınacak. Vatandaşlar ring seferlerinden saat 10.00’dan itibaren yararlanabilecekler. Konu hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her hafta Cuma günleri Kırtık Mezarlığı içerisinde ücretsiz ring seferleri hizmeti veriyorduk. Bu hizmeti geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da arife günü ve bayramın 1. günü devam ettireceğiz. Vatandaşlarımız ücretsiz ring seferlerinden 2 güzergah halinde saat 10.00’dan itibaren yararlanabilecekler” dedi.


Servis Güzergahları ise şöyle açıklandı: “1. Güzergah: Bozköy Camii Durağı, Bozköy Çocuk Şube Durağı, Malta Çakra Durağı, Malta Manavı Durağı, Halil Yurtseven Durağı, Cafesera Durağı, Ulupark, Eski adliye Durağı, Emniyet Durağı, Merkez Komutanlığı Durağı, Akıl Hastanesi Durağı, Kırtık Mezarlığı. 2. Güzergah: TOKİ 2, Laleli ETV, Laleli PTT, Laleli YAPEK, Akmescit Durağı, Dış Mahalle Durağı, Karaköy Hamam Durağı, Murat Germen Durağı, Sultan Önü Durağı, Necati Bey Okul Durağı, Alaybey Zabıta Durağı, Kırtık Mezarlığı.”




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