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17 Haziran 2017 14:31

Büyükşehirden üreticiye tam 93 bin 500 adet fidan desteği

İl genelinde hayata geçirdiği hizmet ve yatırımlarla kente değer katan Manisa Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda bir tarım ili Manisa’daki çiftçileri de destekleriyle yalnız bırakmıyor.

Büyükşehirden üreticiye tam 93 bin 500 adet fidan desteği

17 Haziran 2017 14:31

Çiftçinin kalkınmasına katkı sağlamak ve meyve yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı içerisinde 11 ilçede yüzde 75 hibeli olarak üreticiye 93 bin 500 adet fidan desteğinde bulundu.


Tarım ve hayvancılığın gelişimine katkıda bulunmak için giriştiği hamlelerle üreticilerin yüzünü güldüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı 2016 yılı içerisinde 11 ilçede yüzde 75 hibeli olarak üreticiye 93 bin 500 adet fidan desteğinde bulundu. ‘Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme’ projesi kapsamında gerçekleştirilen fidan desteği hakkında bilgi veren Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bircan Gençoğlu, “11 ilçemizde 60 bin adet zeytin, 23 bin adet ceviz, 10 bin 500 adet badem fidanı olmak üzere toplam 93 bin 500 adet meyve fidanı dağıtımı gerçekleştirdik” dedi.



Üretecinin her zaman yanındayız


Üreticinin her zaman yanında olduklarını da vurgulayan Gençoğlu, “Fidan desteğimizin ardından da çiftçilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Bu anlamda Alaşehir, Demirci, Gördes, Köprübaşı, Sarıgöl, Soma ve Kırkağaç ilçelerinde dağıtımı gerçekleştirilen ceviz fidanlarının gelişim durumu teknik personellerimiz tarafından kontrol edilmiş olup fidanların tutma başarısı takip altına alındı. Fidan kontrolleri diğer ilçelerimizde de devam ediyor” diye konuştu.




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