Diğer
Kategoriler
16 Temmuz 2018 16:03

Büyükşehirden yol bakım çalışması

Bakımsız ve kötü durumda olan yolları yenileyerek vatandaşları konforlu yollarla buluşturan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin önündeki çevre yolunda bakım çalışmasına başladı.

Büyükşehirden yol bakım çalışması

16 Temmuz 2018 16:03

Karayollarının sorumluluğunda bulunan mevcut yolda engebeleri ortadan kaldıran Manisa Büyükşehir Belediyesi vatandaşların güvenli ulaşımına katkı sağlıyor.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin önünde yer alan Karayollarının sorumluğundaki çevre yolunda bakım çalışmasına başladı. Mevcut yolda engebeleri ortadan kaldıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha güvenli ve konforlu seyahat etmesini sağlıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, "Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte il genelinde yol bakım çalışmalarına hız verdik. Bu kapsamda oldukça işlek olan çevre yolunda da bir çalışma başlattık. Gidiş ve geliş yönünde yapılacak olan çalışmalarda vatandaşlarımız mevcut alanda daha rahat seyahat edecek” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    34°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç