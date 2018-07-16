Büyükşehirden yol bakım çalışması

Karayollarının sorumluluğunda bulunan mevcut yolda engebeleri ortadan kaldıran Manisa Büyükşehir Belediyesi vatandaşların güvenli ulaşımına katkı sağlıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin önünde yer alan Karayollarının sorumluğundaki çevre yolunda bakım çalışmasına başladı. Mevcut yolda engebeleri ortadan kaldıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha güvenli ve konforlu seyahat etmesini sağlıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, "Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte il genelinde yol bakım çalışmalarına hız verdik. Bu kapsamda oldukça işlek olan çevre yolunda da bir çalışma başlattık. Gidiş ve geliş yönünde yapılacak olan çalışmalarda vatandaşlarımız mevcut alanda daha rahat seyahat edecek” dedi.