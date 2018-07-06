Büyükşehirden Yuntdağı’na hizmet yağmuru

Palabıyık, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından birçok mahallede yapılan yol çalışmalarını da inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesinde bulunan birçok mahallede yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Palabıyık da çalışmaları yerinde inceledi, mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Palabıyık, ilk olarak Yayla Mahallesi Muhtarı Erdoğan Turak tarafından verilen kahvaltıya katıldı. Kahvaltıda, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, yetkili personel, Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan ve mahalle muhtarları da bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Palabıyık ve Büyükşehir Belediyesi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, kahvaltı programının ardından ilk olarak Yayla Mahallesi ile Seyitli Mahallesi yol ayrımında yapılan yol iyileştirme ve genişletme çalışmasını inceledi. Burada Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir’den yol çalışması ile ilgili bilgiler alan Palabıyık ve Güzgülü, iki mahalle muhtarının istek ve taleplerini de dinledi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Palabıyık ikinci durağında Kozaklar mahallesinde yapılan yol çalışmasını inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Palabıyık mahallelerdeki incelemelerine Örencik ve Muslih mahalleleri arasında yapılan yol çalışmasını inceleyerek devam etti. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Palabıyık buradaki incelemelerin ardından, Davutlar, Kale, Pelitalan mahallelerini birbirine bağlayan ve aynı zamanda Manisa’ya da bağlanan yoldaki genişletme çalışmalarının son durumu hakkında bilgiler aldı.

Yunusemre ilçesi Yayla, Seyitli, Kozaklar, Örencik, Muslih, Davutlar, Kale Pelitalan mahallelerindeki çalışmaların Yuntdağı’ndaki vatandaşların ulaşımı açısından büyük önem arz ettiğini dile getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, “Bugün Yuntdağı bölgesindeki birçok mahallede yol çalışmalarını inceleme fırsatı bulduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’de bu bölgeye hizmeti adeta aştı. Önemli olan vatandaşlarımızın memnun olmasıdır. Biz hizmet için varız” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir ise, Yunusemre ilçesinde 7 noktada çalışma yapıldığını belirtti. Demir, “Büyükşehir olduktan sonra Yunusemre ilçemizde yaklaşık olarak 275 kilometre yol iyileştirme ve asfaltlama çalışması tamamlandı. Bu sene de yapacağımız 75 kilometre ile beraber toplamda Yunusemre ilçemizde 350 kilometre yol çalışması yapılmış olacak. Bunun yanı sıra köy içi düzenlemeler, parke taşı, mezarlık yollarının parke taşı ile kaplanması gibi çalışmalar da aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra da Yunusemre ilçemizde yapılan kilit parke taşı döşeme çalışması toplamda 435 bin metrekaredir. Vatandaşlarımız yapılan bu hizmetleri güle güle kullansınlar” dedi.

Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan ise, “Yol medeniyet demek, Yuntdağı’nın bilinmesi açısından da buradaki yolların iyi olması da önemli, birçok mahallenin yollarında Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları devam ediyor. Başta Cengiz Başkanımıza, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir ve tüm ekibine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Yol çalışması yapılan mahallelerin muhtarları da yapılan hizmetler sayesinde yolların artık daha güvenli ve konforlu olduğunu dile getirerek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ettiler.