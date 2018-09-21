Büyükşehirin dev adamları federasyon kupası yolcusu

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 21-30 Eylül tarihlerinde Afyon'da düzenlenecek olan Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası'na katılacak. Toplamda 16 takımın mücadele edeceği organizasyonda yeşil-beyazlı takım, A Grubu'nda Sigortam Net İTÜ Bakırköy Basket, Yalova Belediyespor ve Bursaspor takımları ile karşılaşacak.

Kurulduğu 2017-2018 sezonunda büyük bir başarı göstererek, Türkiye Basketbol 2'nci Ligi'nden bir üst lig olan Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor, 12 Ekim'de başlayacak olan yeni sezon öncesinde Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası'na katılıyor. 21-30 Eylül tarihlerinde Afyon'da düzenlenecek olan organizasyonun hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı takımda yeni oyuncular da takıma uyum sağladı. 16 takımın mücadele edeceği kupa organizasyonunda A Grubu'nda mücadele edecek. Manisa Büyükşehir Belediyespor Asbaşkanı Orkun Şıktaşlı, federasyon kupasında başarılı olmak istediklerini dile getirdi. Şıktaşlı, “Manisa'da basketbolu tekrar sevdirmek adına Manisa Büyükşehir Belediyespor olarak geçen sezondan itibaren güzel bir ivme yakaladık. Yeni kurulmamıza rağmen aynı sezon içerisinde 2'nci ligden bir üst lig olan Türkiye Basketbol Ligine yükseldik. 12 Ekim tarihinde başlayacak olan yeni sezon öncesi Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası'nda mücadele edeceğiz. Başarılı olmak istiyoruz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı Baş Antrenörü Ceyhun Cabadak da Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası hakkında açıklamalarda bulundu. Cabadak, “Turnuvada bizim ligde oynayan 16 takım var. 4 gruptan oluşuyor. Gruplarında ilk ikiye giren takımlar çeyrek finale kalacak. İlk 8 kazandıkça yoluna devam edecek. İlk etapta gruptan çıkmak istiyoruz. Ciddi rakiplerle oynayacağız. Maksimum verim almayı amaçlıyoruz. Sakatlık kaza bela olmadan bu turnuvayı tamamlamayı istiyoruz. 13 Ekim'de başlayacak olan yeni sezona en hazır şekilde girmek istiyoruz”