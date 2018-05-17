Büyükşehir’in Genç Dev Adamları Türkiye 6’ıncısı oldu

Afyonkarahisar’da yapılan Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda güçlü rakiplerini geride bırakan Manisa Büyükşehir Belediyespor Yıldız Erkek Basketbol Takımı Türkiye 6’ıncısı olarak önemli bir başarı elde etti. Baş antrenörü Fikret Coşkun ve yardımcı antrenörler Mert Aslan, Hakkı Altınbilek ve genç basketbolcularıyla önemli bir başarı elde eden yeşil beyazlı genç dev adamlar Manisa’ya büyük bir sevinç yaşattı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yıldız Erkek Basketbol takımının antrenmanını ziyaret eden kulübün yönetim kurulu üyesi Bora Çaylan, “Genç basketbolcularımız Afyonkarahisar’da yapılan şampiyonada Türkiye 6’ıncısı olarak çok önemli başarıya imza attılar. Genç basketbolcularımız büyük bir iş başardılar. Gösterdikleri gelişim bizler için çok önemli. İnşallah önümüzdeki dönemlerde kendilerini A takımda göreceğiz. Bu potansiyelin kendilerinde olduğunu gösterdiler. Çok mutlu ve gururluyuz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yıldız Erkekler Basketbol takımı antrenörü Fikret Coşkun yaptığı açıklamada, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, kulüp başkanımız Mevlüt Aktan ve yönetim kurulumuzun bizlere verdiği destek başarımızda önemli bir etken oldu. Öncelikle yolun başında kendimize bir hedef koyduk. Hedefimize tek tek gitmeye karar vermiştik. Bütün oyuncular, bütün ekip aynı hedefi istiyorduk. Biz bunu zamanla başardık ve iyi mücadele ettik. Zaten çalışmanın da verdiği bir başarının sonunda Türkiye şampiyonasına gittik. Daha sonra ilk 8’e kaldık Türkiye 6’ıncılığı ile sezonu bitirdik. Bizim için çok güzel bir sezondu. Gelecek sezonda inşallah çok daha güzel başarılar yaşarız” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yıldız Erkek Basketbol takımının kaptanı Rıza Cem Şener ise, “Geçen yılın şubat ayından itibaren çok ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Herkes fedakarlıklar yaptı. Çok fazla mücadele ettik ve çok çalıştık. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.