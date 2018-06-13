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13 Haziran 2018 12:45

Büyükşehirin judocularından Manisa’ya 2 madalya

Türkiye Judo Federasyonu tarafından Eskişehir’de yapılan Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonasında Manisa Büyükşehir Belediyespor’un judocularından Öznur Efe +63 kg’da Türkiye 2’ncisi, Mehmet Şahin Ertem ise 34 kg’da Türkiye 3’üncüsü olmayı başardı.

Büyükşehirin judocularından Manisa’ya 2 madalya

13 Haziran 2018 12:45


Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası’nda heyecan Eskişehir’de yaşandı. Şampiyonada Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Judo Takımı’ndan Öznur Efe +63 kg’da Türkiye ikincisi olurken, Mehmet Şahin Ertem ise 34 kg’da Türkiye 3’üncüsü olmayı başardı. 32 kg’da Zilan Ertem ise çıktığı 3’üncülük müsabakasını kaybederek Türkiye 5’incisi oldu. Öznur Efe ilk turda Mersin ili sporcusu Selin Kanbak’ı ikinci turda, Kilis ili sporcusu Meryem Tanrısever’i çeyrek finalde, Kahramanmaraş ili sporcusu Edanur Dilbirliği’ni, yarı final müsabakasında ise Bilecik ili sporcusu Güner Sude Ayçiçek’i yenerek finale yükseldi. Finalde Mardin ili sporcusu Nadide Saylağ’a yenilen Öznur Efe Türkiye ikincisi oldu.


Mehmet Şahin Ertem ise ilk turda Osmaniye ili sporcusu Hasan Çapar’ı, ikinci turda Kocaeli ili sporcusu Yasin Kandaz’ı, üçüncü turda Düzce ili sporcusu Taha Ertan’ı çeyrek finalde Konya ili sporcusu Fırat Oturmak’ı yenerek yarı finale yükseldi. Yarı final müsabakasında İstanbul ili sporcusu Yiğitcan Kılıç’a karşı mücadele eden Şahin Ertem önde götürdüğü müsabakayı son saniyelerde verdiği puan ile kaybetti ve 3’üncülük müsabakasına çıkmaya hak kazandı. 3’üncülük müsabakasında ise Konya ili sporcusu Mehmet Ali Çardak’ı yenerek Türkiye 3’üncüsü olmayı başardı.


Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı sporcusu Öznur Efe, 7-8 Temmuz 2018 tarihinde Karadağ’da yapılacak olan Yıldızlar Balkan Şampiyonasında Türkiye’yi ve Manisa Büyükşehir Belediyespor’u temsil edecek.




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