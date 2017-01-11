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11 Ocak 2017 11:38

Büyükşehirin judocularından yeni başarı

Büyükşehirin judocularından yeni başarı

11 Ocak 2017 11:38

Denizli’de düzenlenen okullar arası gençler (kız-erkek) grup müsabakalarında Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı önemli dereceler kazandı. Turnuvada Manisa’yı en iyi şekilde temsil eden yeşil-beyazlı sporcular, 25-26 Mart tarihlerinde Kırşehir’de yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
Okullar arası gençler (kız-erkek) grup müsabakaları, 6 Ocak - 8 Ocak tarihlerinde Denizli’de gerçekleştirildi. Turnuvada Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı Manisa’yı başarıyla temsil ederek, önemli dereceler elde etti. Yeşil-beyazlı sporcular kazandıkları derecelerle 25-26 Mart tarihlerinde Kırşehir’de yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Genç sporcuları tebrik eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, Kırşehir’de yapılacak olan Türkiye şampiyonasında Manisa Büyükşehir Belediyespor judo takımına başarılar diledi.
Denizli’de Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı iki birincilik bir ikincilik üç de üçüncülük kazandı. Denizli’de dereceye giren sporcular şöyle: “Mert Şişmanlar 81 kilogramda 1., Batuhan Koçak 60 kilogramda 1., Batuhan Coşkun 90 kilogramda 2., Zeynep Aydın 57 kilogramda 3., Behram Alkan 81 kilogramda 3., Samet Alkan 90 kilogramda 3.”



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