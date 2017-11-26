Büyükşehirin Kırkağaç yatırımlarına inceleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırkağaç’ta yapımı devam eden ve tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman’ın da eşlik ettiği incelemelerde Nuray Çevirmeci, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çevirmeci ve Duman, Çobanlar, Kocaiskan, Fırdanlar, Gökçukur, Bademli ve Kuyucak Mahallelerinde tamamlanan ve devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Çevirmeci, yapılan çalışmaların vatandaşların daha rahat ve konforunu arttırmaya yönelik olduğunu ifade ederek, çalışmaların en kısa zamanda tamamlanacağını kaydetti. Çevirmeci, Kırkağaçlılara Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını da iletti.