Büyükşehir’in sultanları kritik maça çıkıyor

Ligi’nde son iki haftaya girilirken play-off hedefine ulaşabilmesi için sadece 1 puana ihtiyacı olan Manisa Büyükşehir Belediye Spor Bayan Voleybol Takımı, yarın saat 16.00’da Tarık Almış Spor Salonu’nda Karşıyaka ile karşılaşacak. Play-off öncesi final niteliği taşıyan maç öncesinde Manisa’nın sultanları tüm voleybol severleri desteğe davet ettiler.

Deplasmanda karşılaştığı Türk Hava Yolları maçının ardından hemen kampa girerek Karşıyaka maçının hazırlıklarına başlayan Manisa Büyükşehir’in sultanları, yarın saat 16.00’da konuk edeceği kritik maç öncesinde Manisalı voleybol severlerden büyük destek bekliyor. Kritik maç öncesinde Manisa Büyükşehir Belediyespor, 52.300 puanla 3’üncü sırada yer alırken, Karşıyaka ise 46.810 puanla 5’inci sırada bulunuyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor’a ve voleybola gönül veren tüm sporseverleri yarın Tarık Almış Spor Salonu’nda oynanacak olan Karşıyaka maçına davet eden Voleybol Şube Sorumlusu Tolga Tunç Çalışkan, “Son iki haftaya girilirken play-off yarışında heyecanda doruk noktaya ulaştı. Şu anda sadece 1 puana ihtiyacımız var. Ancak biz daha fazlasını istiyoruz. Yarın konuk edeceğimiz Karşıyaka maçında 1 puan bize yetiyor ancak biz mutlaka kazanmak için maça çıkacağız. Hedefimiz sezonu 3’üncü sırada tamamlamak. Son iki maçımızda Karşıyaka ile kendi evimizde, Yeşilyurt ile ise deplasmanda karşılaşacağız. Sporcularımıza güvenimiz tam. Yarın konuk edeceğimiz Karşıyaka maçında güçlü bir tribün desteğini yanımızda görmek istiyoruz” diye konuştu.