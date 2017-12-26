Büyükşehirli judocular turnuvaya damga vurdu

olarak turnuvaya damga vurdu.

Manisa Judo İl Temsilciliği’nin 2017 yılı faaliyet programında yer alan İller arası Ümitler Judo Turnuvası Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonu’nda yapıldı. Yıl içerisinde katıldığı çok sayıda turnuvadan dereceyle dönen Manisa Büyükşehir Belediyespor judo takımı, İller arası Ümitler Judo Turnuvası’nda da başarılı performansıyla dikkat çekti. İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Kocaeli Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Salihli Belediyespor Kulübü, Yunusemre Belediyespor Kulübü, Manisa İl Gençlik Spor Kulübü, Balıkesir İda Gençlik Spor Kulübü, Salihli 1922 Spor Kulübü, Manisa Ahmet Tütüncüoğlu Spor Kulübü, Manisa İl Emniyet Polis Gücü Spor Kulübü, Karşıyaka Belediyespor Kulübü, Bergama Belediyespor Kulübü, İzmir Olimpik Spor Kulübü ve Türk Telekom Spor Kulübü’nün de mücadele ettiği turnuvada Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 4 altın, 4 gümüş, 4 bronz madalya kazandı. Bunun yanı sıra yeşil-beyazlı takım genel toplamda sıralama takım halinde 1. oldu. Turnuvayı takip eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç, yeşil-beyazlı judocuları kazandıkları derecelerden dolayı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.