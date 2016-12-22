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22 Aralık 2016 14:19

Büyükşehirli yüzücüler Yıldızlar Şampiyonasında

Büyükşehirli yüzücüler Yıldızlar Şampiyonasında

22 Aralık 2016 14:19

Türkiye Yıldızlar Şampiyonası İl Seçme Müsabakası ve Olimpik Kulaçlar Test Müsabakalarında Manisa Büyükşehir Belediyespor Yüzme Şubesi sporcuları Dilay Bilgili, Enver Özer ve Özlem Yetim başarılı performanslarıyla kendi kategorilerinde Türkiye Şampiyonası barajlarını geçmeyi başardı. Bu sonuçla yüzme branşında Manisa’da, Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Türkiye Yıldızlar Şampiyonası’na sporcu göndermeyi başaran ilk kulüp oldu.
Türkiye Yıldızlar Şampiyonası İl Seçme Müsabakası ve Olimpik Kulaçlar Test Müsabakaları 17 - 18 Aralık tarihlerinde gerçekleşti. Şampiyonada Manisa Büyükşehir Belediyespor’u temsil eden yüzme şubesi, elde ettiği derecelerle turnuvaya adeta damga vurdu. Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı sporcuları Dilay Bilgili, Enver Özer ve Özlem Yetim de kendi kategorilerinde Türkiye Şampiyonası barajlarını geçmeyi başardı. Elde edilen sonuçlarla Manisa’da il defa Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, yüzme branşında, Türkiye Yıldızlar Şampiyonası’na sporcu göndermeyi başaran kulüp oldu.
Turnuvada gösterdiği başarıdan dolayı sporcuları tebrik eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, “Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüz altında yer alan branşlarda sporcularımızın elde ettikleri başarılar bizlere büyük gurur yaşatıyor. Bu anlamda Türkiye Yıldızlar Şampiyonası İl Seçme Müsabakası ve Olimpik Kulaçlar Test Müsabakalarında da sporcularımız 31 birincilik, 20 ikincilik ve 14 üçüncülük elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Bunun yanı sıra sporcularımız Dilay Bilgili, Enver Özer ve Özlem Yetim başarılı performanslarıyla kendi kategorilerinde Türkiye Şampiyonası barajlarını geçmeyi başardı. Başarılı sporcularımızı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulumuz adına tebrik ediyorum” dedi.



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