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Büyüksümbüller Yunusemre ile gelişiyor

Yunusemre Belediyesi, Büyüksümbüller Mahallesi’ne yaptığı hizmetlerle mahalledeki sorunları giderdi.

Yunusemre Belediyesi, Büyüksümbüller Mahallesi'ne yaptığı hizmetlerle mahalledeki sorunları giderdi.


Merkez mahallelerde birçok yatırımı hayata geçiren Yunusemre Belediyesi, kırsal mahallelerde de yaşanan sorunları ortadan kaldırıyor. 63 mahallenin yer aldığı Yuntdağı'nda kırsal kalkınma projeleri üreten Yunusemre Belediyesi, Büyüksümbüller Mahallesi'nde yaptığı çalışmalarla da mahallelinin takdirini kazanıyor. Mahalle meydanı başta olmak olan ihtiyaç olan yollarda kilitli parke taşı çalışması yapan Yunusemre Belediyesi, üreticilerin tarla ve bağlarına rahatlıkla ulaşması için ova yollarını düzenledi. Belediye ekipleri, mahallenin muhtarlık ve imam evini de onardı.

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