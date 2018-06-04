Caddelerine pazar yeri kurulmasını istemeyen esnaf yol kapattı

Manisa’da yaklaşık 8 haftadır yeri belirlenememesinden dolayı kurulamayan ve pazarcı esnafı tarafından tepkilere neden olan Perşembe pazarının yeri geçtiğimiz hafta Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla belirlendi. Şehzadeler ilçesi Avni Gemicioğlu Caddesi üzeri ve ara sokaklarında kurulmasına karar verilen Perşembe pazarı, pazarcı esnafını sevindirirken cadde üzerinde iş yeri olan bazı esnafın tepkisine neden oldu. İş yerlerinin önünde pazar yeri kurulmasının işlerini olumsuz etkileyeceğini ve bölgedeki trafik akışında sıkıntılar yaşatacağını savunan cadde esnafı, toplanarak eylem yaptı. Caddeyi bir süreliğine trafiğe kapatan esnaf, pazar yerini caddelerinde istemediklerini vurguladılar.

"Biz buraya pazarcıları sokmayacağız"

Cadde üzerinde trafiğin sıkışık olduğunu ve işlerinin olumsuz etkileneceğini düşünen esnaf Suna Opalay, "Pazarcılar orada yolun diğer tarafını istemediler. Arabaların park yerinden bu kadar çok sıkıntı çekerken, sinir sistemlerimiz bozulurken, iş yapamazken, nasıl olur da böyle mahalle arasına pazar yeri olur? Biz istemiyoruz. Gitsin başka yere kursun. Belediyeler inşaat alanının belli bir bölümünü pazar yeri yapacak. Biz buraya pazarcıları sokmayacağız. Ben bu mücadelemi vereceğim" diye konuştu.

Trafiği kısa süreli kapatan esnaf daha sonra kendi aralarında topladıkları imzaları Yarhasanlar Mahallesi muhtarlığına teslim etmek üzere caddeden ayrıldı. Mahalle Muhtarı Adnan Çakmak’ın yanına giden esnaf sorunlarını anlatarak çözüm bulunmasını istedi. Muhtar Çakmak ise pazar yeri istemeyen vatandaşlardan imza topladığını belirterek, imzaların Manisa Valiliğine ulaştırılacağını söyledi. Esnaf ise kendileri topladıkları imzalı dilekçeleri Manisa Valiliğine teslim etmek için oradan ayrıldı.