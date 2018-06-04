Diğer
Kategoriler
04 Haziran 2018 14:04

Caddelerine pazar yeri kurulmasını istemeyen esnaf yol kapattı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde yer sıkıntısı nedeniyle yaklaşık 2 aydır açılamayan Perşembe pazarının Avni Gemicioğlu Caddesi üzerinde kurulacağının açıklanmasının ardından işlerinin olumsuz etkileneceğini öne süren cadde esnafı yol kapatma eylemi gerçekleştirdi.

Caddelerine pazar yeri kurulmasını istemeyen esnaf yol kapattı

04 Haziran 2018 14:04


Manisa’da yaklaşık 8 haftadır yeri belirlenememesinden dolayı kurulamayan ve pazarcı esnafı tarafından tepkilere neden olan Perşembe pazarının yeri geçtiğimiz hafta Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla belirlendi. Şehzadeler ilçesi Avni Gemicioğlu Caddesi üzeri ve ara sokaklarında kurulmasına karar verilen Perşembe pazarı, pazarcı esnafını sevindirirken cadde üzerinde iş yeri olan bazı esnafın tepkisine neden oldu. İş yerlerinin önünde pazar yeri kurulmasının işlerini olumsuz etkileyeceğini ve bölgedeki trafik akışında sıkıntılar yaşatacağını savunan cadde esnafı, toplanarak eylem yaptı. Caddeyi bir süreliğine trafiğe kapatan esnaf, pazar yerini caddelerinde istemediklerini vurguladılar.



"Biz buraya pazarcıları sokmayacağız"


Cadde üzerinde trafiğin sıkışık olduğunu ve işlerinin olumsuz etkileneceğini düşünen esnaf Suna Opalay, "Pazarcılar orada yolun diğer tarafını istemediler. Arabaların park yerinden bu kadar çok sıkıntı çekerken, sinir sistemlerimiz bozulurken, iş yapamazken, nasıl olur da böyle mahalle arasına pazar yeri olur? Biz istemiyoruz. Gitsin başka yere kursun. Belediyeler inşaat alanının belli bir bölümünü pazar yeri yapacak. Biz buraya pazarcıları sokmayacağız. Ben bu mücadelemi vereceğim" diye konuştu.


Trafiği kısa süreli kapatan esnaf daha sonra kendi aralarında topladıkları imzaları Yarhasanlar Mahallesi muhtarlığına teslim etmek üzere caddeden ayrıldı. Mahalle Muhtarı Adnan Çakmak’ın yanına giden esnaf sorunlarını anlatarak çözüm bulunmasını istedi. Muhtar Çakmak ise pazar yeri istemeyen vatandaşlardan imza topladığını belirterek, imzaların Manisa Valiliğine ulaştırılacağını söyledi. Esnaf ise kendileri topladıkları imzalı dilekçeleri Manisa Valiliğine teslim etmek için oradan ayrıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
33
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç