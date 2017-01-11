Çadırda yaşayan Suriyeli aileler spor salonuna alındı

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen ve Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde kurdukları çadırda yaşam mücadelesi veren Suriyeli 27 kişilik 4 aile olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri için Saruhanlı Spor Salonuna yerleştirildi.

Tüm yurtta olduğu gibi Manisa’da da etkili olan olumsuz hava koşulları sokakta kalan vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde de kurdukları çadırda yaşam mücadelesi veren 27 kişilik 4 Suriyeli ailenin imdadına Saruhanlı Belediyesi yetişti. Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı’nın talimatı ile kaldıkları çadırdan alınan aileler, Saruhanlı Belediyesi Kapalı Spor Salonuna yerleştirildi. Isınma ve gıda ihtiyaçları da Saruhanlı Belediyesi tarafından giderilen aileler sıcak ve güvenli bir ortamda yaşamaya başladı.

Başkan Yaralı yaptığı açıklamada, Suriyeli mazlumların yaşadığı drama Türkiye hariç diğer ülkelerin seyirci kaldığını belirterek şunları kaydetti:

"Bizler millet olarak mağdur ve mazlumlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Nerede bir ihtiyaç sahibi varsa onun yanında olacağız. Hemen yanı başımızda bizimle tarihi bağları olan kardeşlerimizin yaşadığı Suriye’de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. İnsanlar yurdunu ve yuvasını terk edip ülkemize sığınıyor. Suriyeli kardeşlerimizin bize ihtiyacı var. Onları yalnız ve çaresiz bırakmayacağız."