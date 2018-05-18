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18 Mayıs 2018 11:27

Çaldıkları koyunları arabada bırakıp kaçtılar

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı görevlileri devriye sırasında plakasız şüpheli bir araçta yaptıkları incelemede nereden çalındığı henüz belirlenemeyen 8 koyunu havasızlıktan ölmek üzereyken son anda kurtardı.

Çaldıkları koyunları arabada bırakıp kaçtılar

18 Mayıs 2018 11:27


Olay, gece yarısı saat 03.20 sıralarında Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Türkmenköy Mahallesi Güllübahçe Çayı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı görevlileri, kırsal alanda devriye görevini sürdürürken plakası olmayan çamura saplanmış şüpheli bir araç gördü. Aracın etrafında inceleme yapan görevliler aracın içinde koyunların olduğunu fark etti. Arka koltukta ve bagajda 8 koyunu havasızlıktan boğulmak üzereyken dışarı çıkararak kurtaran görevliler daha sonra durumu Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede plakasız olan aracın da çalıntı olduğu anlaşıldı. 8 koyun nereden çalındıkları belirlenmek üzere Alaşehir Çiftçi Malları Koruma Başkanlığınca koruma altına alınırken, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ise koyunları çaldıktan sonra olay yerinden kaçan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.




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