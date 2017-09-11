Çalınan tekerlekli sandalyesi yerine akülü araç

Hırsızlık olayının duyulmasının ardından devreye giren Turgutlu Kaymakamlığı, SMA hastası Hakan Polatlar’a yeni akülü aracını teslim etti. Tekerlekli sandalyesinin çalınmasıyla büyük bir üzüntü yaşayan Hakan Polatlar’ın yüzü hediye edilen akülü araçla yeniden gülmeye başladı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sosyal hayatla tek bağlantısı olan tekerlekli sandalyesinin çalınması sonrası büyük bir üzüntü yaşayan 9 yaşındaki SMA hastası Hakan Polatlar’ın yüzü Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan’ın devreye girmesi ile yeniden gülmeye başladı. Baba Kenan Polatlar ile görüşen Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, SMA hastası Hakan’a akülü araba armağan etti.

SMA hastası Hakan’ı evlerinde ziyaret eden Turgutlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma görevlileri, SMA hastası Hakan Polatlar’a yeni akülü arabasını teslim etti. Akülü arabasına kavuşan Hakan Polatlar çok mutlu olduğunu belirterek teşekkür etti. Baba Kenan Polatlar ise devletin şefkatini bir kez daha hissettiklerini dile getirdi.

Oğullarının sosyal hayatla tek bağlantısı olan tekerlekli aracının çalınması sonrası şok yaşadıklarını belirten Kenan Polatlar, "Bu konu ile ilgili duyarlı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Çok kişi aradı ve yardımcı olmak istediler fakat sağ olsun, Turgutlu Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü bu konu ile ilgili mağduriyetimizi giderdi. Duyarlı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah herkesten razı olsun. Hakan çok sevindi. Hakan’ın bugünkü sevincinin değeri hiçbir şeyle ölçülemez. Hakan’ı sevindiren herkesten Allah razı olsun. Türk halkının bu kadar birlik ve beraberlik içerisinde, iyi bir diyalog içerisinde böyle zor zamanlarda mağdur olan insanların yanlarında olmaları sevindirici ve gurur verici" dedi.

SMA hastası Hakan Polatlar yeni akülü aracına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, "Arabam çalınmıştı, şimdi bana yeri araç geldi. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.