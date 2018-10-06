Çaltılı kadınlardan Başkan Kayda'ya teşekkür

Salihli Belediyesi'nin, kırsal mahallelerde yaşayan ve Salihli'yi gezme fırsatı bulamayan kadınlara yönelik düzenlediği 'Kadınlarımız Salihli'yi Tanıyor' adlı tanıtım gezisine katılan Çaltılı Mahallesi kadınları, Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

Salihli'ye gelerek ilçeye kazandırılan modern pazaryeri, masal ormanı parkı ile Kurşunlu Kaplıcaları ve Belediye Üretim Serasını Sosyal Yardım İşleri Sorumlusu İlknur Akgül Manav eşliğinde gezip gören kadınlar, kendilerine bu imkanı sağlayan Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkürlerini iletti. Ziyarete, Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu da eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Kayda, “ Salihli sınırları içerisinde yıllardır yaşamalarına rağmen merkeze bir kere bile gelemeyen kadınlarımız için tanıtım gezileri düzenliyoruz. Sizlerin buradan memnuniyetle ayrılması bizleri de sevindiriyor. Bu tanıtım gezilerimiz bütün kırsal mahallelerimizde devam edecektir” dedi.