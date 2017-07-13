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13 Temmuz 2017 09:07

Camideki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bulunan bir camiye katkı olsun diye toplanan paraları çalan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı.

Camideki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

13 Temmuz 2017 09:07


Olay, Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Arda Mahallesi’nde bulunan Molla Şaban Cami’de meydana geldi. Alınan bilgiye göre; önceki gün ikindi namazı öncesinde camiye gelen henüz kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, imam odasının kapı kilidini kırarak odada bulunan bir miktar parayı çalıp kayıplara karıştı. İmam odasının kapısının kırıldığını fark eden cami görevlileri durumu hemen 155 polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerasından tespit ettiği şahsı arama çalışmalarına başladı.




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