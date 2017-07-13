Camideki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Arda Mahallesi’nde bulunan Molla Şaban Cami’de meydana geldi. Alınan bilgiye göre; önceki gün ikindi namazı öncesinde camiye gelen henüz kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, imam odasının kapı kilidini kırarak odada bulunan bir miktar parayı çalıp kayıplara karıştı. İmam odasının kapısının kırıldığını fark eden cami görevlileri durumu hemen 155 polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerasından tespit ettiği şahsı arama çalışmalarına başladı.