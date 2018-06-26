Camiler çocuk sesleriyle şenlendi

Yaz Kur’an Kurslarının başladığı Manisa’nın Akhisar ilçesinde kursların başlaması dolayısıyla Gayret Camisinde tören düzenlendi. Caminin İmam Hatibi Hasan Kaya ve Müezzin Erol Ersan eşliğinde verilecek kurslar öncesi öğrencilere ’Elif-Ba’ ve ’Dinimi Öğreniyorum’ isimli ücretsiz 2 kitap verildi.

Öğrencilerin yaz tatili münasebetiyle Kur’an, cami, dostluk ve kardeşlikle buluştukları bir gün olduğunu, o bakımdan son derece mutlu olduklarını ifade eden Akhisar İlçe Müftü Vekili Ahmet Şentürk, "Bu seneki Yaz Kur’an kursumuz 25 Haziran’da başladı. Hafta içi her gün olacak kurslar günde 3 saat sürecek ve 17 Ağustos’ta da sona erecek. Bu sene Akhisar’da 6 bin civarında öğrenci bekliyoruz. Çok şükür görüyoruz ki bu sene de camilerimizde öğrencilerimiz mevcut. Hocalarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah daha da devam eder. İnşallah öğrencilerimiz bu sene Kur-an’dan sureler öğrenecekler, camiyi cemaati tanıyacaklar. Güzel bir yaz mevsimi geçireceklerini düşünüyoruz. Öğrencilerimiz Kur’an kursuna gelmeleri ile camilerimiz şenlendi" dedi.

Şentürk, çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurgulayarak, "Onlar bize Allah’ın verdiği birer emanetlerdir. Bu emanetleri ebediyete nasıl hazırlayabiliriz? İşte bunun derdinde ve çabasındayız. Diyanet İşleri Başkanlığımız bunun çalışmalarını yapıyor. 4-6 yaş grubundaki öğrencilerinden ilk, orta okul ve lise çağına kadar bütün öğrencilerimizi Kur’an ve ibadetle buluşturmak için programlar yapıyor. Çocuklarımız bu Kur’an kursunda önce insan, Müslüman olmayı, sevgiyi, saygıyı, iletişimi öğrenecekler. İnsan olmanın insana yüklediği ’başkasına tahammülü’ ve başkalarına saygı göstermeyi öğrenecekler" ifadelerini kullandı.