Camilerde çocuklara trafik eğitimi

Manisa’nın Kula ilçesinde yaz tatilinde Kur’an-ı Kerim öğrenen çocuklara din eğitiminin yanında Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından trafik eğitimi de verildi. Çocuklarda trafik bilincinin oluşturulması için düzenlenen eğitimlerde görsel sunumlar da düzenlendi. Eğitimlerde ayrıca yaşanan trafik kazaları ve kazaların önüne geçilmesi için yapılabilecekler de anlatıldı. Çocukların sorularına da cevap verilirken emniyet kemeri kullanımının artırılması, trafik işaret ve işaretçilerine uymanın önemine de dikkat çekiliyor.