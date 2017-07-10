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10 Temmuz 2017 14:24

Çanakçı Fasulyesinin can suyu büyükşehirden

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Demirci’nin Çanakçı Mahallesinde faaliyete geçirdiği sulama havuzu, sıcaktan bunalan çiftçiye ve ürünlerine ilaç gibi geldi.

Çanakçı Fasulyesinin can suyu büyükşehirden

10 Temmuz 2017 14:24

160 dekar araziyi sulayan havuz ile meşhur Çanakçı fasulyesi de boy verdi.


Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, çiftçilikle uğraşan vatandaşları da zor durumda bıraktı. Geçimini yetiştirdiği ürünlerden sağlayan üreticiler, kuraklık nedeniyle son dönemde verim almakta zorlanırken, imdatlarına Manisa Büyükşehir Belediyesi yetişti.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarımla uğraşan bölgelere verdiği destekle üreticiye ve üretime değer katmaya devam ediyor. Son olarak Demirci’nin Çanakçı Mahallesine yapılan sulama havuzu çiftçiye adeta ilaç gibi geldi. Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğünün bir süredir çalışma yürüttüğü bölgede sulama havuzu faaliyetine başladı. 160 dekar araziyi sulayan havuz, ilk olarak fasulye üreticisinin yüzünü güldürürken, ünü Manisa’yı aşan Çanakçı fasulyesi de boy vermeye başladı. Üreticiler, desteğini esirgemediği için Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinatörü Kazım Aysan ise, “Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde bölgemizin tarımını ayakta tutacak ve geliştirecek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Üretici her zaman baş tacımız” dedi.




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