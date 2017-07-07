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07 Temmuz 2017 13:14

Canıtez’de milli davet

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Judo Takımı’nın başarılı antrenörü İsmail Canıtez judo milli takımına davet edildi.

Canıtez’de milli davet

07 Temmuz 2017 13:14


Balkan Judo Federasyonu’nun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Balkan Şampiyonası 07-09 Temmuz tarihleri arasında Bulgaristan’da yapılacak. Şampiyonada Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı antrenörü İsmail Canıtez de milli takım adına görev yapacak. Canıtez’i tebrik eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç, ”Judo takımımız ulusal ve uluslararası şampiyonalarda elde ettiği derecelerle adından sıkça söz ettiriyor. Kazanılan bu başarılarda önemli bir payı olan antrenörümüzün milli takım adına şampiyonada görev alması bizleri gururlandırdı. Antenörümüz İsmail Canıtez’i tebrik ediyor, şampiyonada başarılar diliyorum” dedi.




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