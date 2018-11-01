Çapaçarık Camii ve çevresi çalışmalarında sona yaklaşılıyor

Yunusemre Belediyesi'nce yürütülen Çapaçarık Camii ve Çevre Düzenlemesi Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken; projede yer alan ve hayırsever İşadamı Murat Coşkun'un katkısıyla yaptırılan caminin yapımına da başlandı. Bölgenin kafeterya ve sosyal alanlarla güzel bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor.

Yunusemre Belediyesi, Emlakdere Mahallesi Çapaçarık mevkiinde Çapaçarık Camii ve Çevre Düzenlemesi Projesi'ni hayata geçiriyor. Bölgeye prestij kazandıracak projede çalışmalar hızla devam ederken; projede yer alan ve hayırsever İşadamı Murat Coşkun'un katkılarıyla yaptırılacak caminin yapımına başlandı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi bölgede incelemede bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Çerçi'ye Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.

Caminin yapımına başlandı

Projede sona yaklaşıldığını kaydeden Belediye Başkanı Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Yunusemre Belediyesi olarak bu alanda düzenleme çalışmalarına geçtiğimiz aylarda başladık. Yeni cami, kafeteryası, diğer sosyal tesisleri, spor, ve rekreasyon alanları ile beraber yepyeni bir alan ortaya çıkacak. En sonunda Anıtlar Kurulu'ndan tescili olan türbenin de onarımını gerçekleştireceğiz. Burası özellikle bahar aylarında halkımızın yoğun rağbet ettiği bir mekan Burayı belediyemizin imkanları dahilinde güzel bir rekreasyon alanı haline getireceğiz. Hayırsever İşadamımız Murat Coşkun'un katkılarıyla yapılacak camimizin yapımına başlandı. Çalışmalarımızda sona yaklaşıyoruz. Kısa bir süre içerisinde vatandaşımızın hizmetine kazandıracağız” diye konuştu.

Emlakdere Mahallesi Çapaçarık mevkiinde bulunan türbe ve çevresinin düzenlenmesi için projelendirme yapıldı. Projeye göre alanın içerisinde cami, giyinme ve soyunma odaları bulunan futbol sahası, kafeterya ve çocuk oyun alanı yapılacak. Ayrıca vatandaşlarımızın güzel zaman geçirebilmeleri için mesire alanı oluşturulacak.