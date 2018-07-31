Çapaçarık Camii ve çevresi düzenleniyor^

Yunusemre Belediyesi, Emlakdere Mahallesi Çapaçarık mevkisinde Çapaçarık Camii ve Çevre Düzenlemesi Projesi’ni hayata geçiriyor. Bölgeye prestij kazanacak projede çalışmalara başlanırken; Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Çerçi, projeyi kısa bir süre içerisinde tamamlamayı öngördüklerini söyledi.

Başkanı Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yunusemre Belediyesi olarak bu alanda düzenleme çalışmalarına geçtiğimiz aylarda başladık. Mevcut mescidi de içerisine alacak şekilde yeniden bir çevre düzenlemesi yapıyoruz. Yeni mescit, kafeteryası, diğer sosyal tesisleri, spor alanları, oturma alanları, rekreasyon alanları ile beraber yepyeni bir alan ortaya çıkacak. En sonunda anıtlar kurulundan tescili olan türbenin de onarımını gerçekleştireceğiz. Burası özellikle bahar aylarında halkımızın yoğun rağbet ettiği bir mekan. Bu alanı belediyemizin imkanları dahilinde güzel bir rekreasyon alanı haline getireceğiz. Çalışmalarımızda sona yaklaşıyoruz. Kısa bir süre içerisinde vatandaşımızın hizmetine kazandıracağız” diye konuştu.

Çapaçarık Camii ve Çevre Düzenlemesi Projesi Emlakdere Mahallesi Çapaçarık mevkiinde bulunan türbe ve çevresinin düzenlenmesi için projelendirme yapıldı. Projeye göre alanın içerisinde 150 metrekare mescid, giyinme ve soyunma odaları bulunan 800 metrekare futbol sahası, 200 metrekare kafeterya ve çocuk oyun alanı yapılacak. Ayrıca vatandaşlarımızın güzel zaman geçirebilmeleri için 5 bin 300 metrekare mesire alanı oluşturulacak.