Çaresiz anne 73 gündür kayıp kızını arıyor

Genç kızın hayatından endişe eden anne ve ağabeyi, yetkililerden yardım istedi.

27 Mayıs tarihinde çalıştığı fabrikaya giden ve gece vardiyasının ardından 28 Mayıs tarihinde servisle işten dönen Ceren Tural’dan (20) bir daha haber alınamadı. En son mesai bitimi sonrası Turgutlu’da bulunan Orta Park yakınlarında servisten indiği bilinen Ceren’i, annesi Fitnet ve ağabeyi Cüneyt Tural her yerde arıyor. Kızının kaybolmasının ardından afişler bastıran ve tüm ilçede kızını arayan acılı anne Fitnet Tural, polise ve savcılığa başvurduklarını ifade etti. Kızının hayatından endişe eden Fitnet Tural, "Ölümü dirimi bilmiyoruz, kızımı bulsunlar. Sağ ise bileyim evine gelmek istemiyorsa gelmesin ama yaşadığını bileyim bir kere sesini duyayım" dedi.

Çocuklarının babasından yıllar önce ayrılan Fitnet Tural, hem kızına hem de oğluna annelik-babalık yaptığını belirterek, "Evlatlarımı babasız büyüttüm. Onlar için ev temizliklerine bile gittim. Ama kızım 70 gündür yok, sesini duysam yeter. Kızımın cep telefonu kaybolduğu günden beri kapalı. Bize kimse yardımcı olmadı. Kızım reşit diye bir şey yapmıyorlar ama ben onun hayatından endişe ediyorum. Sabahlara kadar ağlıyorum. Bir haber alsak yeter. Yaşadığını bilsem bana yeter. 70 gündür evim mezar oldu" şeklinde konuştu.

"Kardeşimin canından endişe ediyorum"

Ağabey Cüneyt Tural ise kız kardeşi Ceren’in hayatından şüphe ettiğini ifade ederek, "20 yaşında genç bir kız nerede yaşayacağına kendi karar verir ama biz bir kere sesini duysak, sağ olduğunu bilsek bize yeter. Her gün onu arıyoruz, annem artık ayakta duramıyor" diye konuştu.