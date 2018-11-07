Çay bahçesinde silahla yaralama

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çay bahçesinde bir kişi tartıştığı şahsı silahla yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Turgutlu Karpuz Kaldıran Parkı'nda bulunan çay bahçesi bölümünde, henüz bilinmeyen bir nedenle M.A.(29) isimli şahıs ile H.Y.arasında tartışma çıktı. H.Y., tabancayla M.A. isimli şahsı bacaklarında yaraladı. Olay yerinden kaçan M.A., Atatürk Bulvarında ki bir markete sığındı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal ederken yaralı şahsa ile müdahale market içerisinde yapıldı ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.