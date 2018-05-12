Çay ocağı işletip iki oğlunu mühendis yaptı

Manisa’da eşi Nesimi Küçükuğurlu ile birlikte 25 yıldır çay ocağı işleten ve iki oğlunu da çay ocağından kazandıkları gelirle okutup birini makine diğerini de bilgisayar mühendisi olmasını sağlayan Ayşe Küçükuğurlu hemcinslerine örnek oldu.

Manisa Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin, özel günlerde kadın üyelerine ziyaret etmeye devam ediyor. Başkan Çetin, Başkanvekili Mustafa Eren, Yönetim Kurulu Üyesi Şeref Ocaklıgil, genel sekreter İdris Tünk ve sekreter yardımcısı Hali Tünk ile birlikte kahvecilik mesleğini büyük bir aşkla yapan iki çocuk annesi Ayşe Küçükuğurlu’yu ziyaret ederek Anneler Günü’nü kutladı.

25 yıldır çay ocağı işlettiklerini belirten Ayşe Küçükuğurlu, “Eşimin işi yoktu, böyle bir işyeri açtık. Daha doğrusu mekanı kendimiz aldığımız için kendimiz işletmeye karar verdik. Çok mutluyum. Allah’ıma şükürler olsun, çocuklarımızı büyüttük, ekmeklerini ellerine verdik. Özellikle kadınlarımıza çağrıda bulunuyorum. İş hayatına atılsınlar. Çay ocağında da olsa çalışsınlar” dedi.

Bütün annelerin Anneler Gününü kutlayan Manisa Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin, bu özel günde bütün annelerin nezdinde kadın üye Ayşe Küçükuğurlu’yu ziyaret ettiklerini belirterek, “Tabi ki bizim var oluş sebebimiz olan annelerimizin hakları ödenemez. İşte Ayşe Hanım’ın durumu. Burada uzun yıllar hizmet vererek iki çocuğunu alın teriyle üniversite mezunu yapıp onları iş sahibi yaptı. Bu vesileyle kadınlarımızın mesleğimizdeki icraatları çok önemli. Mekanların şekli değişti. Onlar bu işte hizmet vererek meslekteki kalitemizi yükseltti. İnşallah daha uzun süreler huzurlu bir şekilde çocuklarıyla daha güzellikler nasip eder Allah” dedi. Çetin ayrıca odaya kayıtlı 720 üyeden 120’sinin kadın üyelerden oluştuğunu vurgulayarak, daha fazla kadının bu işle uğraşmasını arzu ettiklerini söyledi.