Çaybaşı Deresi eski günlerine kavuşuyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Mutlu Mahallesi ile Ulucami ve Niobe çevresindeki tescilli anıtsal yapıların koruma alanı içerisinde kalan Çaybaşı Deresi’nde başlatılan temizlik çalışmasını inceledi. MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen temizlik çalışmalarını inceleyen Genel Müdür Coşkun’a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Bilgen ve Şehnaz Başaran, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, MASKİ Daire Başkanları, MHP İl Başkanlığı Yöneticisi Burhan İnce, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

Mahalle muhtarları çalışmalardan memnun

Tunca Mahalle Muhtarı Emin Yüzer, “Şuan deremizin içerisi pislik içerisindedir. Manisalı olarak bu bizim ayıbımız. Bizden sonra gelecek olan nesillere güzel bişeyler bırakmak için böyle tarihi noktalara sahip çıkmamız gerekiyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ve MASKİ Genel Müdürlüğü’ne bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim” derken İbrahim Çelebi Mahalle Muhtarı Rıza Vurganer, “İzmirliler gelip de bizim Çaybaşı Deremize sahip çıkmaz. Manisalılar olarak bizim sahip çıkmamız gerekiyor. Deremizin yarınlarını daha güzel olması için Manisa Büyükşehir Belediyemizin ve MASKİ Genel Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Kuyualan Mahalle Muhtarı Şadan Çevik de, “Çocukluğumuz bu dere içerisinde geçti. Deremizin bu hali bizi çok üzüyor. Şimdi kanunlar çerçevesinde ne yapılması gerekiyorsa yapılıyor. Ama bizim vatandaş ve esnaflarımızdan istediğimiz, yapılan temizlik çalışmasının ardından buraya sahip çıkılmasıdır. Yapılan bunca emekten sonra tekrar kirletilmesin. Gelecek nesillere düzgün bir yer bırakalım. Bu çalışmalardan dolayı MASKİ’ye ve temizlik talebini geri çevirmeyip onaylayan Anıtlar Kurulu’na da teşekkür ederim” şeklinde konuşurken, Mutlu Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Hastürkoğlu şunları söyledi: “Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ve MASKİ’ye duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim. Belediyemiz ve MASKİ’miz üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Şimdi top Anıtlar Kurumundadır. Deremizin eski estetiğine dönmesi için kendilerini göreve davet ediyorum. Duyarlı olmalarını istiyorum. Biz, Türklerin geleneğinde atalarının malına sahip çıkmak vardır. Biz de gelecek nesillere güzel bir miras bırakmak istiyoruz. Hizmetlerde emeği geçenlere teşekkür ederim.”

“Güzelliği korumak bizim asli görevimiz”

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun ise şunları söyledi: “Çaybaşı Deresi, Manisamızın en önemli damarlarından bir tanesidir. Bize geçmişten gelen bir mirastır. Nasipse biz de bizden sonra gelecek olan nesillere bırakacağız. Burası Anıtlar Kurulu’na bağlı olduğu için şimdiye kadar müdahalede bulunma fırsatımız olmadı. Ama sağ olsunlar yapmış olduğumuz başvuruyu geri çevirmediler ve temizlik iznini verdiler. Başlattığımız çalışma 60 gün sürecek. İnşallah burası özüne layık hale gelecek. Ama temizlik çalışmasından sonra önemli olan husus temizliğin sürdürülebilir olmasıdır. Çevrede yaşayan vatandaşlarımızdan biz bunu istiyoruz. Daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Burası, Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde yer alan güzide bir yerdir. Biz bu çalışmayı yapmaktan son derece memnunuz. Çalışmamız bittikten sonra vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla bu güzelliği korur ve kullanır. Güzelliği korumak bizim en önemli görevlerimizden bir tanesidir. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.