Çaybaşı Deresi temizlendi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Mutlu Mahallesi ile Manisa Ulucami ve Niobe çevresindeki tescilli anıtsal yapıların koruma alanı içerisinde kalan Çaybaşı Deresi’nde başlattığı temizlik çalışmasını tamamladı. İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan deredeki ağaçların budanması ve temizlik çalışmalarının yapılması ile ilgili izin çıkmasının ardından başlatılan temizlik çalışması kısa sürede tamamlanarak vatandaşlara sağlıklı bir ortam temin edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi KUDEB denetiminde, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından ağaçların budanmasının ardından MASKİ ekipleri, derenin giriş kısmına can güvenliğini sağlamak için ızgara döşeme işi de gerçekleştirdi. Çaybaşı Deresi’ndeki temizlik çalışmalarının tamamlanması ile hem görüntü kirliliği hem de suyun akışı sağlıklı hale getirilerek koku sorunu ortadan kaldırıldı.

Şehzadeler ilçesine bağlı İbrahim Çelebi Mahalle Muhtarı Rıza Vurganer, “Mahallemizde yer alan deremizde yaz aylarında kötü koku oluyordu. Deremizde temizlik ve mazgal yapılınca kötü koku ortadan kalktı. Yapılan çalışmalardan mahalle sakinleri de çok memnun. Yapılan bu hizmetten dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e çok çok teşekkür ederim. Yapacağı hizmetlerin devamını dilerim” dedi. Yunusemre ilçesine bağlı Kuyualan Mahalle Muhtarı Şadan Çevik ise “MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Anıtlar Kurulundan aldığı izin doğrultusunda deremizde yaptığı temizlik çalışması ile deremizi temizlemiş oldu. Çaybaşı Deresi’nin devamı olan ve mahallemizde bulunan noktada yapılan mazgal çalışması sayesinde de temizlik çalışması yapıldı. Temizlik çalışması ile kötü koku engellendi. Biz muhtarlar olarak vatandaşlarımızdan bu kadar yapılan çalışmadan sonra deremizin daha temiz tutumasını istiyoruz" diye konuştu.