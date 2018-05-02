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02 Mayıs 2018 15:55

Çaybaşı Deresi’ne iş makineleri indi, beklenen çalışma başladı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisalıların yıllardır beklediği Çaybaşı Deresi’ndeki temizlik çalışmalarına Anıtlar Kurulu’ndan izin çıkmasıyla başladı.

Çaybaşı Deresi’ne iş makineleri indi, beklenen çalışma başladı

02 Mayıs 2018 15:55

60 gün sürmesi öngörülen dere temizliğinde iş makineleriyle titiz bir çalışma yürütülecek.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Mutlu Mahallesi ile Manisa Ulucami ve Niobe çevresindeki tescilli anıtsal yapıların koruma alanı içerisinde kalan Çaybaşı Deresi’nde temizlik çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz günlerde İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan deredeki ağaçların budanması ve temizlik çalışmalarının yapılması ile ilgili izin çıkmıştı. Manisa Büyükşehir Belediyesi KUDEB denetiminde, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından ağaçlar budandı. Ağaçların budanmasının ardından MASKİ ekipleri, iş makinelerini vinç yardımıyla dere zeminine indirerek çalışmalara başladı. Manisalıların aileleri ile birlikte nefes aldığı Çaybaşı Deresi’ndeki temizlik çalışmalarının tamamlanması ile hem görüntü kirliliği hem de suyun akışı sağlıklı hale getirilerek koku sorunu ortadan kaldırılacak. Çalışmaların 60 gün sürmesi öngörülüyor.



Mahalle sakinleri çalışmalardan memnun


Mahalle sakinlerinden Yılmaz Uzunova, “Yapılan temizlik çalışması ile deremiz son derece güzel olacak. Dere çevresinde oturan vatandaşlar dere içerisine balkonlarından çöp atıyor. İnşallah yapılan temizlik çalışmasının ardından vatandaşlarımız daha duyarlı davranır. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımızı yakından takip ediyorum. Yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederim” dedi.


Karaköy Mahallesi’nde taksi şoförlüğü yapan Feridun Baru ise, “Mesleğim gereği Türkiye’de gezmediğim yer kalmadı. Burada yaşadığım için söylemiyorum ama memleketimiz çok güzel. Burası da Manisamızın en güzel yeri. Deremizde yapılmakta olan çalışma Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ve MASKİ’nin en güzel ve yerinde yaptığı hizmettir. Herkes dereye pislik atıyor. Bunun önüne geçmemiz lazım. Sıcak havalarda deremizde çok kötü bir koku oluyor. Özellikle su akışı olmayınca. Yapılan bu hizmetten dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesi’ni ve MASKİ’yi tebrik ederim. Hizmetlerine devam ettiği sürece Cengiz Başkanımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.




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