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Çelen'den Manisa Büyükşehir Belediyespor'a teşekkür

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Türk Cimnastiğine verdiği desteklerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübüne teşekkür etti.


Türkiye Cimnastik Federasyonunun 3. Olağan Mali Genel Kurulu hafta sonunda Ankara'da yapıldı. 2017 ve 2018 yılları mali iş ve işlemleri ile faaliyet raporlarının delegelerin onayına sunulduğu Kurul'a 117 delege iştirak ederken, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübünü Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç temsil etti.


Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Türkiye Cimnastik Federasyonunun Ankara'da yapılan 3. Olağan Mali Genel Kuruluna katılan Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç'a, “Başarılı çalışmalarınızı yakından takip ediyorum. Cimnastik sporuna verdiğiniz destekler ve elde ettiğiniz başarılar nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübünü canı gönülden tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.


Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç ise Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'e yeni dönemde hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgi verdi.

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