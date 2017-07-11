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11 Temmuz 2017 11:07

Cenazeler Adli Tıp Kurumuna gönderildi

Manisa’nın Kula İlçe Jandarma Komutanlığında bir askerin cinnet getirmesi sonucu uyurken şehit edilen 3 askerin ve arkadaşlarını şehit ettikten sonra intihar eden askerin cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Cenazeler Adli Tıp Kurumuna gönderildi

11 Temmuz 2017 11:07


Manisa’nın Kula ilçesinde saat 3.20 sıralarında Kula İlçe Jandarma Komutanlığında meydana gelen olayda alınan bilgilere göre, Nedim Abeş isimli asker, gece nöbet esnasında koğuşa gelerek elindeki MP5 makineli tabanca ile arkadaşlarına ateş etmeye başladı. Abeş’in ateşlediği silahtan çıkan kurşunlarla 3 asker şehit olurken, 3 asker de yaralandı. Koğuşu taradıktan sonra silahıyla koğuş bölgesinden ayrılarak nizamiye bölgesine gelen Abeş, aynı silahla kendisini de vurarak intihar etti.


Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırılan şehitler Hüseyin Tolga Hepgül, Mümin Pınardağ, Orhan Sünnüoğlu ve kendisini vurarak intihar eden Nedim Abeş’in cenazeleri otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.




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