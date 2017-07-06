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06 Temmuz 2017 14:07

Cenkyeri’nin su sıkıntısı çözüldü

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Soma’nın Cenkyeri Mahallesinde açılan sondajı inceledi.

Cenkyeri’nin su sıkıntısı çözüldü

06 Temmuz 2017 14:07

Aslay’ın kısa süre içerisinde faaliyete alınacağı müjdesini verdiği sondajın motopomp ve jeneratör bağlantısı yapılarak mahallenin su sıkıntısı çözüldü.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, mahallelere içme suyu temini noktasında titiz adımlar atıyor. Bu kapsamda, Soma ilçesine bağlı Cenkyeri Mahallesinde İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından sondaj açıldı. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay da mahalleyi ziyaret ederek sondaj ile ilgili bilgi aldı. Aslay’a ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon İşleri Şube Müdürü İbrahim Yıldırım, MASKİ İlçe Şefi Sıtkı Konyalı ile Yatırım ve İnşaat Dairesi şube müdürlerinden Uğur Topkaya eşlik etti. Ziyaretinde Mahalle Muhtarı Arif İnan ile de görüşen Aslay’ın kısa süre içerisinde sondajın çalıştırılacağı müjdesini vermesinin ardından ekipler son hazırlıklarını da tamamladı. Saniyede 10 litre verime sahip suyun şehir şebekesine verilmesi için geçici olarak jeneratör bağlandı. Mahalleye su verilmeye başlanan sondaj için kurulacak trafo tesisinin yer teslimi de yapıldı.



Cenkyeri’nin su sıkıntısı bitiyor


Cenkyeri Mahalle Muhtarı Arif İnan, “Mahallemizde su sıkıntısı vardı. Allah razı olsun MASKİ sayesinde sıkıntımız son buldu. Mahallemiz suya kavuştu. Cengiz Başkanıma hizmetleri nedeniyle çok teşekkür ediyoruz” derken, Aslay ise şunları söyledi: “Trafo tesisinin kurulmasını beklemeden mahallemize jeneratör yönlendirerek sondajı çalıştırdık. İdare olarak 7/24 vatandaşımızın hizmetindeyiz. Yaz mevsiminde hemşehrilerimizin susuz kalmaması için ekiplerimizin çalışmaları devam edecek.”




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