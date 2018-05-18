Ceren Kanyılmaz: "Hedefim büyükler kategorisinde yarışmak"

sınıf öğrencisi, aynı zamanda Salihli Belediyespor Judo takımında oynayan milli sporcu Ceren Kanyılmaz hedefinin büyükler kategorisinde yarışmak olduğunu dile getirdi.

2016 yılında Salihli’de ortaokulda okurken Beden Eğitim Öğretmeninin tavsiyesi ile Judo sporuna gönül veren ailenin 2 çocuğundan biri olan Ceren Kanyılmaz, ümitler kategorisinde yer aldıktan sonra önümüzdeki yıl gençler, ardından da büyükler kategorisinde yer almak istiyor. Birçok dereceleri bulunan Ceren Kanyılmaz, Haziran ayı başında Bosna Hersek’te düzenlenecek olan Kompo Balkan şampiyonasında Tük milli takım formasıyla Salihli Belediyespor oyuncusu olarak 40 kiloda madalya almak için yarışacak.

sınıf öğrencisi olarak hem eğitimine devam eden hemde milli takım forması ile başarılara imza atan Ceren kanyılmaz, Trabzon’daki kamptan izin alarak geldiği Selendi’deki okulunda sınavlarını vermeye çalışıyor. Okul Müdürü Mustafa Dede, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Karakuş, Şube Müdürleri Ahmet Ataşman ve Ömer Karagöz tarafından madalya ve hediyeler verilen Ceren kanyılmaz, "Selendimizi en iyi şekilde temsil edeceğim. Haziran ayı başlarında Bosna Hersek’te yarışacağım. Burada başarılı olup, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracağım" dedi.

Şu anda ümitler kategorisinde judo yaptığını anlatan Kanyılmaz, "Önümüzdeki yıl gençler kategorisinde yer alacağım ama asıl hedefim büyükler kategorisinde yarışmak" diyerek kendisini bu günlere taşıyan Antrenörü Oktay Ayaz’a teşekkür etti.

Okul Müdürü Mustafa Dede ise milli sporcu Ceren Kanyılmaz’a her zaman destek olduklarını bundan sonra da olmaya devam edeceklerini belirterek, "O bizim göğsümüzü kabartıyor, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırıyor. Kendisiyle gurur duyuyoruz" diye konuştu.