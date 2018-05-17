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17 Mayıs 2018 10:46

Cerrah olduğu hastaneye başhekim oldu

Kırkağaç Devlet Hastanesinde 4 yıldan fazla bir süredir genel cerrah olarak çalışan Op.

Cerrah olduğu hastaneye başhekim oldu

17 Mayıs 2018 10:46

Dr. Yusuf Kılıç’ın çalıştığı hastaneye başhekim olarak atandığı açıklandı.


Son 4 yıldır Kırkağaç’ta yaptığı başarılı çalışmalarla dikkat çeken ve adından övgüyle söz ettiren Op. Dr Yusuf Kılıç, Kırkağaç Devlet Hastanesini en iyi noktalara getirmek için elinden geleni yapacağını söyledi.


İHA Muhabirine konuşan Kılıç, “Öncelikle bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı Op. Dr. Ali Münger’e çok teşekkür ediyorum. Hastanemizi bugünkü konumundan daha iyi noktalara taşımak için elimden geleni yapacağım. Hastanemizde güçlü ve başarılı bir yönetim kadrosu bulunmakta. Yönetim ekibi olarak çalışanlarımız, tüm hastalarımız ve Kırkağaç için gece gündüz demeden çalışacağız ve hasta memnuniyetini en üst seviyeye çıkaracağız” diye konuştu.


Hekim ve tıbbi cihaz eksikliğinin bugüne kadar büyük ölçüde giderildiğini ifade eden Kılıç, kalıcı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olmak üzere diğer eksikliklerin de giderilmesi için çalışacaklarını ifade etti.


Başhekim Yusuf Kılıç, kendisini bu göreve layık gören yetkililere teşekkür ederek yüzlerini kara çıkarmayacağını, ilçenin sağlık hizmeti konusunda kısa, orta ve uzun vadeli planlar oluşturacaklarını söyledi.



Yusuf Kılıç kimdir?


Yusuf Kılıç 1981 yılında Soma’da doğdu. 1999’da Soma Linyit Lisesi’nden mezun oldu. 2000-2006 yılları arasında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim gören Kılıç, 2006-2011 yılları arasında İstanbul Ok Meydanı Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Asistanı ve 2011-2013 yılları arasında Şırnak Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı olarak hizmet verdi. Başhekim Yusuf Kılıç, 1 yıl da Medikal Park Hastanesinde çalıştıktan sonra 2014 yılında Kırkağaç Devlet Hastanesine atandı. Kılıç, evli ve bir çocuk babası.




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