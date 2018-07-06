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06 Temmuz 2018 18:52

Çeşitli suçlardan aranan şahıs tutuklandı

Manisa’nın Kula ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve son olarak bir markete pompalı tüfekle saldıran şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Çeşitli suçlardan aranan şahıs tutuklandı

06 Temmuz 2018 18:52


Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği ve Suç Araştırma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, evden hırsızlık, silahla iş yeri tarama, uyuşturucu kullanımı ve ticareti, otomobil hırsızlığı suçlarından ve son olarak da Kula’da bir markete pompalı tüfekle ateş açma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan U.D isimli şahıs evinde yakalandı. Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda şahsın evinden, yaptığı hırsızlıklarda çaldığı malzemeler ve işyerine ateş açtığı silahlar ele geçirildi.


Öte yandan U.D isimli şahsın, Zaferiye mahallesinde bulunan bir markete pompalı tüfekle yaptığı saldırı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. İşyeri sahibi ile aralarında daha önceden bir husumet olduğu öğrenilen şahıs, gece geç saatlerde işyerine yürüyerek gelerek, elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş açması, güvenlik kameralarına an be an yansıdı.


Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkez Amirliği ve Suç Araştırma Büro Amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalanan U.D, Kula Cumhuriyet Başsavcılığında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kula Kapalı Cezaevine gönderildi.




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