Çeşmelerinden ilk defa su aktı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa’nın bin 88 mahallesine bağlı küçük yerleşim merkezlerine de hizmet götürmek için yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda MASKİ ekipleri, Demirci’nin Marmaracık Mahallesinde bulunan Bozyer mevkiine 3 kilometre içme suyu hattı döşedi. Bugüne kadar tankerlerle içme suyu tüketen mahalle sakinleri, musluklarından su akmaya başladığı için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ettiler. Mahalle sakinlerinden Mustafa Kahraman, çalışma nedeniyle MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ederek, susuzluk yüzünden mahalleden ayrılmak zorunda kalanların geri döneceğini söyledi.

Alaağaç Mahalle Muhtarı Hamza Akarsu, mahallelerinde bulunan içme suyu sondajının kendi ihtiyaçları için yeterli geldiğine değinerek, “Marmaracık Mahallesinde bulunan Bozyer mevkii bizim mahallemize de oldukça yakın. Orada ikamet eden vatandaşların su sıkıntısına son verilmesi için MASKİ’ye başvuruda bulunduk. Allah razı olsun. MASKİ’den çok memnunuz. 95 mahalle projesi kapsamında da mahallemizin altyapısı yepyeni bir hale getirilmişti. Bayramdan sonra da kilit parke döşeme işi başlayacak” dedi.