Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2017 16:55

Çeşmelerinden ilk defa su aktı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Demirci ilçesi Marmaracık Mahallesinde bulunan 10 haneli Bozyer mevkiine içme suyu hattı döşeyerek, yıllardır tankerle su ihtiyacını karşılayan vatandaşın su sıkıntısını çözdü.

Çeşmelerinden ilk defa su aktı

18 Haziran 2017 16:55


Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa’nın bin 88 mahallesine bağlı küçük yerleşim merkezlerine de hizmet götürmek için yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda MASKİ ekipleri, Demirci’nin Marmaracık Mahallesinde bulunan Bozyer mevkiine 3 kilometre içme suyu hattı döşedi. Bugüne kadar tankerlerle içme suyu tüketen mahalle sakinleri, musluklarından su akmaya başladığı için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ettiler. Mahalle sakinlerinden Mustafa Kahraman, çalışma nedeniyle MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ederek, susuzluk yüzünden mahalleden ayrılmak zorunda kalanların geri döneceğini söyledi.


Alaağaç Mahalle Muhtarı Hamza Akarsu, mahallelerinde bulunan içme suyu sondajının kendi ihtiyaçları için yeterli geldiğine değinerek, “Marmaracık Mahallesinde bulunan Bozyer mevkii bizim mahallemize de oldukça yakın. Orada ikamet eden vatandaşların su sıkıntısına son verilmesi için MASKİ’ye başvuruda bulunduk. Allah razı olsun. MASKİ’den çok memnunuz. 95 mahalle projesi kapsamında da mahallemizin altyapısı yepyeni bir hale getirilmişti. Bayramdan sonra da kilit parke döşeme işi başlayacak” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:28
  • Güneş :05:39
  • Öğle :13:22
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:45
  • Yatsı :22:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!