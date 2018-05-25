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25 Mayıs 2018 10:30

Ceviz büyüklüğünde yağan dolu korkuttu

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde aniden bastıran dolu ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Ceviz büyüklüğünde yağan dolu korkuttu

25 Mayıs 2018 10:30

Ceviz büyüklüğünde yağan dolu karşısında şaşkına dönen vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.


Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde dolu ve sağanak yağmur etkili oldu. Kısa süre içerisinde yollar ve caddeler göle dönerken, ceviz büyüklüğünde yağan dolular, bembeyaz bir görüntü ortaya çıkmasına sebep oldu.


Kırkağaçlılar daha önce böyle büyüklükte dolu görmediklerini söylerken, dolunun ardından yağan sağanak yağmur, Kırkağaç’ta hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle okul civarlarındaki su birikintileri ve yolları kaplayan sular yayalara zor anlar yaşattı. Yağış ve su baskınları şehir içi trafiğini zaman zaman durma noktasına da getirirken, bazı rögarların tıkanması sebebiyle iş yerlerinde ve evlerde su baskınları meydana geldi.




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