Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 16:50

Çevre mühendisliği öğrencilerinden çevre dostu tesislere inceleme

MASKİ Genel Müdürlüğü, 9 Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencilerine Manisa Merkez ve Turgutlu’da inşa ettiği atıksu arıtma tesislerinin incelenmesi için teknik bir gezi organize ederek, öğrencilere uygulamalı eğitim imkanı sağladı.

Çevre mühendisliği öğrencilerinden çevre dostu tesislere inceleme

28 Kasım 2017 16:50


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, eğitim konusunda gösterdiği hassasiyet doğrultusunda öğrencilere uygulama fırsatları sunmaya devam ediyor. Daha önce çeşitli lise ve üniversitelerin öğrencilerine bünyesindeki tesisleri gezdiren ve inceleme yapma imkanı sağlayan MASKİ, son olarak 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyelerini ve öğrencilerini ağırladı. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran’ın eşlik ettiği teknik geziye, 9 Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Ayşe Filibeli, Prof. Dr. Azize Ayol ve Prof. Dr. Nurdan Büyükkamacı ile Çevre Mühendisliği Bölümü 4’üncü sınıf öğrencileri katıldı.


Öğrenciler, öncelikle 59 Milyonluk yatırımla Manisa merkezde inşası süren atıksu arıtma tesisini ziyaret ederek dersleri kapsamında bulunan atıksu arıtma tesisi proje yapımı konusunu uygulamalı şekilde yakından takip ettiler. Ardından 17 Mayıs’ta açılışı yapılarak 46 Milyon TL maliyetle hizmete kazandırılan Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi’ne geçilerek tesisin üniteleri gezildi. Genel Müdür Yardımcısı Başaran, atıksu arıtımına ilişkin tüm süreçleri ilgiyle takip eden öğrencilerin merak ettikleri soruları cevapladı. Gezi sonunda öğretim üyeleri ve öğrenciler, kendileri için çok faydalı bir ziyaret olduğunu ifade ederek MASKİ’ye teşekkür etti.


MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak, eğitimin ve eğitimcilerimizin yanında yer almaya devam ediyoruz. Öğrencilerimizin teorik bilgilerini uygulamaya dökerek pekiştirmeleri açısından tesislerimizin kapıları onlara her zaman sonuna kadar açıktır. Onların bilgi birikimlerine, deneyimlerine bir nebze dahi olsa katkıda bulunabildiysek ne mutlu bize. Elimizden geldiği ölçüde evlatlarımıza destek vermeye devam edeceğiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
13
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    13°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    17°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç