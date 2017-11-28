Çevre mühendisliği öğrencilerinden çevre dostu tesislere inceleme

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, eğitim konusunda gösterdiği hassasiyet doğrultusunda öğrencilere uygulama fırsatları sunmaya devam ediyor. Daha önce çeşitli lise ve üniversitelerin öğrencilerine bünyesindeki tesisleri gezdiren ve inceleme yapma imkanı sağlayan MASKİ, son olarak 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyelerini ve öğrencilerini ağırladı. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran’ın eşlik ettiği teknik geziye, 9 Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Ayşe Filibeli, Prof. Dr. Azize Ayol ve Prof. Dr. Nurdan Büyükkamacı ile Çevre Mühendisliği Bölümü 4’üncü sınıf öğrencileri katıldı.

Öğrenciler, öncelikle 59 Milyonluk yatırımla Manisa merkezde inşası süren atıksu arıtma tesisini ziyaret ederek dersleri kapsamında bulunan atıksu arıtma tesisi proje yapımı konusunu uygulamalı şekilde yakından takip ettiler. Ardından 17 Mayıs’ta açılışı yapılarak 46 Milyon TL maliyetle hizmete kazandırılan Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi’ne geçilerek tesisin üniteleri gezildi. Genel Müdür Yardımcısı Başaran, atıksu arıtımına ilişkin tüm süreçleri ilgiyle takip eden öğrencilerin merak ettikleri soruları cevapladı. Gezi sonunda öğretim üyeleri ve öğrenciler, kendileri için çok faydalı bir ziyaret olduğunu ifade ederek MASKİ’ye teşekkür etti.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak, eğitimin ve eğitimcilerimizin yanında yer almaya devam ediyoruz. Öğrencilerimizin teorik bilgilerini uygulamaya dökerek pekiştirmeleri açısından tesislerimizin kapıları onlara her zaman sonuna kadar açıktır. Onların bilgi birikimlerine, deneyimlerine bir nebze dahi olsa katkıda bulunabildiysek ne mutlu bize. Elimizden geldiği ölçüde evlatlarımıza destek vermeye devam edeceğiz” dedi.