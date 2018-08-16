Çevreci projenin ilk izleme toplantısı yapıldı

Geçtiğimiz aylarda Zafer Kalkınma Ajansı’ndan (ZEKA) 1 milyon 220 bin TL hibe desteği almaya hak kazanan Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, projeye ilişkin çalışmalarını hızla sürdürüyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde hazırlanan “Sınırsız Enerjiyle Sınırsız Arıtım” projesi ile Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi’nin yüzde 40 enerjisi güneş enerji santralinden sağlanacak. 4 milyon 665 bin TL’lik projenin yüzde 25’i ise bu proje sayesinde ajanstan gelecek hibe desteği ile karşılanacak. Çalışmalar kapsamında projenin ilk izleme toplantısı Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden Uğur Topkaya, ZEKA’dan Uzman Murat Şener,proje teknik ekibi ve yüklenici firma yetkilileri yer aldı. Tesise ve projeye ilişkin detayların görüşülmesinin ardından güneş enerji santralinin inşa edileceği alanda incelemelerde bulunuldu.

İzleme toplantısının ardından MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay’a makamında bir ziyaret gerçekleştirildi. Proje ile ilgili çalışmaların değerlendirildiği görüşmeyle ilgili olarak Genel Müdür Yardımcısı Aslay, “Sanayi ve teknoloji alanında büyük değişim ve gelişmelerin yaşandığı günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması gittikçe önem kazanan bir konudur. Bizler de MASKİ Genel Müdürlüğü olarak attığımız her adımda çevreci ve doğa dostu yaklaşım sergilemeye özen gösteriyoruz. Bu kapsamda hazırlamış olduğumuz projemizle de hem enerji tasarrufu sağlayacak, hem de kurum bütçemize katkıda bulunacağız. Başvuru yapan kurumlar arasında en büyük desteği alan projemizin her bir aşamasında büyük emeği olan teknik ekip arkadaşlarıma teşekkür ederek, Manisa’mıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.