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15 Mayıs 2018 16:05

Cezaevi’nde Afrin Şehitleri anısına zeytin fidanı dikildi

Manisa’nın Salihli ilçesi Durasıllı Mahallesi’ndeki Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan askerler anısına zeytin fidanı dikildi.

Cezaevi’nde Afrin Şehitleri anısına zeytin fidanı dikildi

15 Mayıs 2018 16:05


Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından, Durasıllı Mahallesi’nde kurumun işkolu faaliyetleri kapsamında tarımsal üretim yapılan alana Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit olan askerler anısına zeytin fidanı dikildi.


Fidan dikim töreninde konuşan Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, “Salihli T Tipi Ceza İnfaz Kurumu iş yurtları olarak tarımsal faaliyetlerimizi yaparken ülkemizin Suriye’de Afrin Bölgesine başlatmış olduğu Zeytin dalı operasyonunda şehit olan şehitlerimiz adına birer zeytin fidanı dikmeyi planladık. O amaçla bugün burada toplandık. Ülkemizin bekası ve bayrağımız için kanını akıtan şehitlerimizin kendi çapımızda cezaevi yerleşkemizde onlar adına birer fidan dikerek isimlerini yaşatmak ve operasyonun adıyla da mütenasip olmak üzere her biri için birer zeytin fidanı dikip onlar adına yaşatmaktı amacımız o amaçla toplandık. Rabbim şehitlerimize rahmet etsin. Mekanlarını cennet makamlarını ali eylesin . Geride kalan aile efratlarına ve milletimize sabırlar versin. Umarım bundan sonra vatan toprağına Mehmetçiklerimizin kanı yerine bu ağaçlarımızı dikeriz. Son olur inşallah umudumuz o yönde. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.


Programa Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu savcısı Günay Erkan, Cumhuriyet Savcısı Ali Emre Hazan, Cezaevi Müdürü Erkan Keskin, İzleme Kurulu Başkanı Mahmut Yenen katıldı.




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