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05 Temmuz 2017 21:54

Cezaevinden izinli çıktı, tartıştığı karısının boğazını kesti

Manisa’nın Kula ilçesinde cezaevinden izinli olarak çıkan bir şahıs, tartıştığı karısını bıçakla boğazını keserek öldürdü.

Cezaevinden izinli çıktı, tartıştığı karısının boğazını kesti

05 Temmuz 2017 21:54


Olay saat 19.30 sıralarında Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Akgün Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocukları bulunan Hatice Ö. (33) ve cezaevinden izinli çıkan eşi Murat Ö. (36) henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan Murat Ö. bıçağı karısına doğru salladı. Boğazına bıçak darbesi alan Hatice Ö., canını kurtarmak için kanlar içinde sokağa fırladı. Kan kaybeden kadın daha fazla uzaklaşamadan sokak ortasında yığıldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadının boğazından aldığı bıçak darbesi sonucu kan kaybından öldüğü tespit edildi.


Karısını öldürdükten sonra kaçan Murat Ö. ile ilgili polis ekipleri arama çalışması başlattı. Öte yandan Murat Ö.’nün daha önce kablo hırsızlığı suçundan cezaevine girdiği ve izinli olarak çıktığı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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